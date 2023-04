Lecture en famille Musée Fabre Montpellier Catégories d’évènement: Hérault

Lecture en famille Musée Fabre, 13 mai 2023, Montpellier. Lecture en famille Samedi 13 mai, 19h15, 19h45 Musée Fabre Les professionnel.le.s de la Petite Enfance de la Ville de Montpellier proposent aux familles des temps de lecture dans les salles du musée pour (re)découvrir les oeuvres d’une autre manière. Deux thématiques sont proposées : Salle 7 : « Les animaux », sélection d’ouvrages en écho aux oeuvres des peintres nordiques présentées dans la salle. Salle 39 : « Fleurs et jardin », sélection d’ouvrages en écho aux oeuvres des peintres impressionnistes présentées dans la salle. Pour les enfants entre 2 et 5 ans accompagnés de leurs parents. Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 14 83 00 http://www.museefabre.fr © Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

