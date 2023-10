Cet évènement est passé Full Fanfare Musée Fabre Montpellier Catégories d’Évènement: Hérault

Montpellier Full Fanfare Musée Fabre Montpellier, 13 mai 2023, Montpellier. Full Fanfare Samedi 13 mai, 19h00, 20h00, 21h00 Musée Fabre Avec un répertoire pop-rock fait de cover La Full Fanfare communique en live son énergie et sa bonne humeur ! La Full Fanfare est née dans le cadre des ateliers du service culturel du Crous. Une aventure artistique où pratique d’ensemble et création musicale se conjuguent. Musée Fabre 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Montpellier 34000 Hérault Occitanie 04 67 14 83 00 http://www.museefabre.fr © Frédéric Jaulmes, Montpellier Méditerranée Métropole Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 ©Crous de Montpellier Occitanie Détails Catégories d’Évènement: Hérault, Montpellier Autres Lieu Musée Fabre Adresse 39 boulevard Bonne Nouvelle, 34000, Montpellier Ville Montpellier Departement Hérault Lieu Ville Musée Fabre Montpellier latitude longitude 43.611347;3.880686

