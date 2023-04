Présence d’un guide sur place Musée européen Schengen Catégories d’évènement: Canton Remich

Schengen

Présence d’un guide sur place Musée européen, 20 mai 2023, Schengen. Présence d’un guide sur place 20 et 21 mai Musée européen sans réservation, gratuit Un guide sera disponible pour tous les informations concernant le berceau de l’Europe sans frontières. Le pays des trois frontières Luxembourg, Allemagne et France a écrit l’Histoire. Le 14 juin 1985, les représentants du Luxembourg, des Pays-Bas, de la Belgique, de la France et de l’Allemagne ont signé l’accord de Schengen à bord du bateau de plaisance M.S. Princesse Marie-Astrid. Musée européen 6, rue Robert Goebbels Schengen 5444 Canton Remich [{« type »: « email », « value »: « info@visitschengen.lu »}] Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-20T14:00:00+02:00 – 2023-05-20T17:00:00+02:00

2023-05-21T14:00:00+02:00 – 2023-05-21T17:00:00+02:00 #schengenisalive #schengenestvivant #visitschengen Centre Européen Schengen

Détails Catégories d’évènement: Canton Remich, Schengen Autres Lieu Musée européen Adresse 6, rue Robert Goebbels Ville Schengen Departement Canton Remich Age min 16 Age max 99 Lieu Ville Musée européen Schengen

Musée européen Schengen Canton Remich https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/schengen/

Présence d’un guide sur place Musée européen 2023-05-20 was last modified: by Présence d’un guide sur place Musée européen Musée européen 20 mai 2023 Musée européen Schengen Schengen

Schengen Canton Remich