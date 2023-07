Découvrez le monde enchanté des cloches et des objets sonores de ce musée Musée européen d’art campanaire L’Isle-Jourdain, 16 septembre 2023, L'Isle-Jourdain.

Le musée d’art campanaire célèbre l’art des cloches, incluant leur fabrication, leur histoire, leurs traditions et leurs pratiques. Cependant, ce musée ne se limite pas seulement aux cloches. Il présente une collection exceptionnelle de plus de 1000 objets sonores provenant des cinq continents et couvrant quatre millénaires. Cette collection est constituée d’objets rares et originaux tels que des cloches et grelots, des sonnailles et subrejougs, des gongs et carillons, des horloges monumentales, ainsi que le célèbre carillon de la Bastille.

Musée européen d’art campanaire Place de l’hôtel de ville, 32600 L’Isle-Jourdain L’Isle-Jourdain 32600 Gers Occitanie 05 62 07 30 01 http://www.patrimoine-musees-gers.fr/ Ce musée présente des objets sonores sur une période de 5000 ans et provenant de tous les continents. RN 124. Gare.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

©Musée d’art campanaire