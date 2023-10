Cet évènement est passé Nuit des Musées au Musée d’Art Campanaire Musée européen d’art campanaire L’Isle-Jourdain Catégories d’Évènement: Gers

L'Isle-Jourdain Nuit des Musées au Musée d’Art Campanaire Musée européen d’art campanaire L’Isle-Jourdain, 13 mai 2023, L'Isle-Jourdain. Nuit des Musées au Musée d’Art Campanaire Samedi 13 mai, 18h30 Musée européen d’art campanaire Entrée libre A partir de 18h00 et jusqu’à 22h00 le public pourra (re)découvrir les collections du musée en visite libre et pourra même faire sonner certains objets.

Des livrets-jeu seront proposés au jeune public Musée européen d’art campanaire Place de l’Hôtel de ville, 32600 L’Isle-Jourdain L’Isle-Jourdain 32600 Gers Occitanie 05 62 07 30 01 http://www.mairie-islejourdain.fr Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00

2023-05-13T18:30:00+02:00 – 2023-05-13T22:00:00+02:00 © Musée d’Art Campanaire Détails Catégories d’Évènement: Gers, L'Isle-Jourdain Autres Lieu Musée européen d'art campanaire Adresse Place de l'Hôtel de ville, 32600 L'Isle-Jourdain Ville L'Isle-Jourdain Departement Gers Age max 99 Lieu Ville Musée européen d'art campanaire L'Isle-Jourdain latitude longitude 43.613837;1.081718

Musée européen d'art campanaire L'Isle-Jourdain Gers https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/l'isle-jourdain/