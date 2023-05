Jardin d’Orient – Musique méditerranéenne dans le jardin d’Eugène Delacroix Musée Eugène Delacroix, 21 juin 2023, Paris.

Jardin d’Orient – Musique méditerranéenne dans le jardin d’Eugène Delacroix Mercredi 21 juin, 18h30, 19h30 Musée Eugène Delacroix

Au cœur du jardin d’Eugène Delacroix, venez profiter d’un voyage aux sonorités orientales au rythme du oud et du tambourin du duo « Nuit d’Orient ». Installez-vous dans ce véritable havre de paix pour profiter d’un moment musical autour d’un programme original proposant une nouvelle interprétation instrumentale des grands classiques de la musique orientale.

Les deux musiciens Wassim Ben Chaouacha et Elyes Ghourabi vous feront découvrir en musique le patrimoine et l’histoire des pays de la rive sud de la méditerranée… Des sonorités rappelant le voyage effectué par le peintre Eugène Delacroix au Maroc il y a 191 ans.

Programme :

Samai Hijaz – Li habibi ursil Salam -Muwashah Ahwa al-gazal- EL hilwa di – Foug elna khal – Halfaouine – Parfum de gitane

Samai Tatyous – Andalousiat – Qadduka al-mayyas- Elli taada wou fat- Thikrayati – Muwashah Lamma bada – Ya bint bladi

Musée Eugène Delacroix 6 rue de Furstenberg, 75006 Paris Paris 75006 Paris 6e Arrondissement Paris Île-de-France

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-21T18:30:00+02:00 – 2023-06-21T19:00:00+02:00

2023-06-21T19:30:00+02:00 – 2023-06-21T20:00:00+02:00

© musée du Louvre / Bertrand Leroy