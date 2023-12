Conférence : Gustave Courbet et la mer Musée Eugène Boudin – Rue de l’Homme de Bois Honfleur, 4 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Une approche par les techniques de laboratoire développées au C2RMF (Centre de recherche et de restauration des musées de France) par Bruno Mottin, conservateur général du patrimoine C2RMF, département recherche.

au musée Eugène Boudin.

Musée Eugène Boudin – Rue de l’Homme de Bois

Honfleur 14600 Calvados Normandie



An approach based on laboratory techniques developed at C2RMF (Centre de Recherche et de Restauration des Musées de France) by Bruno Mottin, C2RMF Heritage Curator, Research Department.

at the Eugène Boudin Museum

Un enfoque basado en las técnicas de laboratorio desarrolladas en el C2RMF (Centre de recherche et de restauration des musées de France) por Bruno Mottin, Conservador General del Patrimonio del C2RMF, Departamento de Investigación.

en el Museo Eugène Boudin

Ein Ansatz über die Labortechniken, die am C2RMF (Centre de recherche et de restauration des musées de France) entwickelt wurden, von Bruno Mottin, Generalkonservator für Kulturerbe C2RMF, Forschungsabteilung.

im Museum Eugène Boudin

