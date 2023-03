Visite guidée de l’exposition « Esclavage, mémoires normandes, d’une terre à l’autre » Musée Eugène Boudin, 13 mai 2023, Honfleur.

Visite guidée de l’exposition « Esclavage, mémoires normandes, d’une terre à l’autre » Samedi 13 mai, 22h00 Musée Eugène Boudin

Cette visite abordera prioritairement la question de la traite sous l’angle maritime , en apportant un éclairage particulier sur le déroulement des différentes étapes de la navigation et les lieux qui la ponctuent : pour les personnes mises en esclavage, la terre africaine, les Antilles et, parfois, Honfleur même ; pour les négociants de la Villes, Honfleur et les plantations de Saint-Domingue ; pour les marins, bien sûr, les lieux d’embarquement et de débarquement.

De nombreuses pièces, issues des collections des musées, mais également prêtées, sont à découvrir au fil des cimaises : portraits, rôles d’équipage, propectus d’armement, maquettes, aquarelles, cartes et plans, échantillons de verroterie.

Musée Eugène Boudin Rue de l’Homme de bois, 14600 Honfleur Honfleur 14600 Calvados Normandie 02 31 89 54 00 http://musees-honfleur.fr Fondé en 1868, le musée présente notamment une importante collection d’oeuvres des peintres de l’estuaire (Courbet, Monet, Jongkind, Dubourg, Cals) regroupés autour d’Eugène Boudin (dont le musée conserve 104 numéros). L’établissement expose et conserve plus de 2500 peintures, sculptures, dessins ou gravures, plus de 1000 objets, coiffes, costumes, meubles…, quelques 700 photographies sur plaques de verre des années 1880-1920, une collection de plus de 100 affiches touristiques sur la Normandie entre 1880 et 1950 et un ensemble de jouets anciens des 19e et 20e siècles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T22:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

© Illustria