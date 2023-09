Visite théâtrale et musicale – Sur les pas du Seigneur des Monts Musée Eugène Aulnette Le Sel-de-Bretagne Catégories d’Évènement: Ille-et-Vilaine

Le Sel de Bretagne Visite théâtrale et musicale – Sur les pas du Seigneur des Monts Musée Eugène Aulnette Le Sel-de-Bretagne, 16 septembre 2023, Le Sel-de-Bretagne. Visite théâtrale et musicale – Sur les pas du Seigneur des Monts Samedi 16 septembre, 20h30 Musée Eugène Aulnette prévoir torches, sous condition des évènements météorologiques Venez découvrir l’histoire du patrimoine du Sel-de-Bretagne sur les pas du Seigneur des Monts à la lueur des lanternes. Musée Eugène Aulnette 2 rue Nominoé 35320 Le Sel-de-Bretagne Le Sel-de-Bretagne 35320 Ille-et-Vilaine Bretagne https://www.leseldebretagne.bzh/decouvrir/1308 https://amiseugene.wixsite.com/eugene;https://www.bretagneportedeloire.fr/actualites/programme-des-expositions-du-musee-eugene-aulnette/;https://fr-fr.facebook.com/Bretagne-porte-de-Loire-Ct%C3%A9-1397709153814485/ https://amiseugene.wixsite.com/eugene/infos-pratiques Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Musée Eugène Aulnette Adresse 2 rue Nominoé 35320 Le Sel-de-Bretagne Ville Le Sel-de-Bretagne Ille-et-Vilaine

