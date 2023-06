Découvrez une métaphore de la symbiose entre l’Homme et son environnement dans « RESSAC », un spectacle de cirque des MangeNuages Musée ethnographique de l’étang de Thau Bouzigues, 16 septembre 2023, Bouzigues.

Découvrez une métaphore de la symbiose entre l’Homme et son environnement dans « RESSAC », un spectacle de cirque des MangeNuages Samedi 16 septembre, 18h30 Musée ethnographique de l’étang de Thau Gratuit. Entrée libre.

Une sensibilisation artistique par la compagnie MangeNuage (cirque aérien à la voile) autour de la fragilité des littoraux dans le cadre d’un projet art et de science.

Le spectacle de cirque « RESSAC » est une métaphore de la relation entre la volonté humaine et la progression erratique de son environnement.

La personnification de l’un et de l’autre par les artistes permet une approche plus concrète et donne à chacun le choix de s’identifier, ou pas, dans les errances, les excès, les erreurs et les solutions que chaque personnage finit par trouver pour avancer. La compagnie MangeNuage, sur son voilier, propose une création artistique inspirée des observations, des réflexions et des questionnements qui naissent de ce « point de vue » que l’on a à bord.

De quelle manière ? Celle de la compagnie, montrer de façon burlesque, poétique, ou « dangereuse » ces inspirations et si possible amener à réfléchir, sans oublier l’essentiel : « faire rêver ».

Le spectacle sera précédé d’un dispositif de médiation toute la journée au musée :

– Exposition sur la fragilité des littoraux et la manière de l’habiter durablement (tout public).

– Livre-jeu numérique « opération égide, une aventure éco-héroïque de Gritée Iceberg »

– Malle à mystère : les trésors d’Al Idrisi, à la découverte des richesses des milieux lagunaires de la Méditérannée ( jeu d’énigmes pour les enfants dès 10 ans).

– Plagette de la pyramide à Bouzigues (derrière le musée).

Musée ethnographique de l’étang de Thau Quai du port, 34140 Bouzigues Bouzigues 34140 Hérault Occitanie 04 67 78 33 57 Le musée de l’Etang de Thau vous invite à découvrir l’activité principale des riverains : les métiers de la pêche, la culture des huîtres et des moules. Une mise en scène très originale des objets vous plonge dans cette ambiance. Aquariums, vidéo, maquettes… illustrent ce parcours. Accès : Autoroute A9 sortie 33 SèteGare ferroviaire SèteRoute (nationale/départ.) D 613 et RN 113 aéroport/aérodrome Montpellier Méditerranée.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T18:30:00+02:00 – 2023-09-16T19:30:00+02:00

©Arviva