Viste libre des souterrains de Cusset

16 et 17 septembre

Les souterrains de Cusset vous invitent pour une immersion totale dans l'art militaire de la fin du Moyen Âge. Visite libre ponctuée de panneaux explicatifs.

Musée et souterrains de Cusset
Rue des fossés de la tour prisonnière, 03300 Cusset
Cusset 03300 Allier Auvergne-Rhône-Alpes

Le musée est installé dans la seule tour encore en élévation des fortifications édifiées à la demande du roi Louis XI entre 1476 et 1483 par l'architecte Vauzy de Saint Martin. Les souterrains sont les vestiges des portes de ces remparts qui protégeaient la ville.

2023-09-16T10:00:00+02:00 – 2023-09-16T12:00:00+02:00

