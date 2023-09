Balad’Antique Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Vieux, 5 novembre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Cette promenade est l’occasion de deviner les monuments disparus et de visiter les sites archéologiques en imaginant l’effervescence qui régnait dans cette ville il y a 2000 ans.

Cette visite vous permet notamment de visiter les vestiges des deux maisons romaines et du forum.

Tout public, à partir de 12 ans (adulte accompagnateur obligatoire) ; 2€ en supplément de l’entrée du musée, réservation conseillée..

2023-11-05 16:00:00 fin : 2023-11-05 . .

Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



This walk is an opportunity to guess at the monuments that have disappeared and to visit the archaeological sites, imagining the bustle that reigned in this city 2,000 years ago.

In particular, you can visit the remains of two Roman houses and the forum.

Open to the general public, aged 12 and over (accompanying adult compulsory); 2? in addition to museum admission, booking recommended.

Este paseo es una oportunidad para adivinar los monumentos desaparecidos y visitar los yacimientos arqueológicos, imaginando el bullicio que reinaba en esta ciudad hace 2.000 años.

El recorrido incluye la visita a los restos de las dos casas romanas y del foro.

Abierto al público en general, a partir de 12 años (acompañante adulto obligatorio); 2? además de la entrada al museo, se recomienda reservar.

Dieser Spaziergang bietet Ihnen die Gelegenheit, verschwundene Bauwerke zu erraten und archäologische Stätten zu besuchen, während Sie sich vorstellen, wie hektisch es in dieser Stadt vor 2000 Jahren zuging.

Bei diesem Rundgang können Sie insbesondere die Überreste der beiden römischen Häuser und des Forums besichtigen.

Für alle Altersgruppen ab 12 Jahren (erwachsene Begleitperson erforderlich); 2? zusätzlich zum Museumseintritt, Reservierung empfohlen.

Mise à jour le 2023-09-17 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité