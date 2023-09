Bas les pattes, une histoire d’empreintes, atelier à partir de 4 ans Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Vieux, 5 novembre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Une découverte d’empreintes de pattes datant d’il y a 2000 ans retrouvées en fouilles. Mais à quelles petites ou grosses bêtes appartiennent-elles ? Quelles histoires nous racontent-elles ?

Après avoir découvert les objets, les enfants sont invités à travailler l’argile en y laissant des empreintes de leurs mains, de leurs doigts, ou de végétaux.

Réservation obligatoire pour les enfants et les adultes accompagnateurs.

2023-11-05 14:00:00 fin : 2023-11-05 . .

Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



A discovery of paw prints dating back 2,000 years found in excavations. But what big or small beasts do they belong to? What stories do they tell?

After discovering the objects, children are invited to work with the clay, leaving prints of their hands, fingers or plants.

Reservations required for children and accompanying adults

Un descubrimiento de huellas de patas de hace 2.000 años halladas durante unas excavaciones. Pero, ¿a qué pequeños o grandes animales pertenecen? ¿Qué historias cuentan?

Tras descubrir los objetos, se invita a los niños a trabajar con la arcilla, dejando huellas de sus manos, dedos o plantas.

Imprescindible reservar para niños y adultos acompañantes

Ein Fund von Pfotenabdrücken, die vor 2000 Jahren bei Ausgrabungen gefunden wurden. Aber zu welchen kleinen oder großen Tieren gehören sie? Welche Geschichten erzählen sie uns?

Nachdem die Kinder die Objekte entdeckt haben, sind sie eingeladen, den Ton zu bearbeiten und Abdrücke ihrer Hände, Finger oder Pflanzen darauf zu hinterlassen.

Reservierung für Kinder und erwachsene Begleitpersonen erforderlich

