Safari au musée, visite 3-6 ans Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Vieux, 3 novembre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Les jeunes explorateurs partiront avec leur longue vue à la recherche de détails d’animaux représentés sur les objets du musée. Mais quel drôle de bestiaire vont-ils rencontrer ?

À 11h, pour les 3-6 ans (adulte accompagnateur obligatoire), compris dans l’entrée du musée. Réservation obligatoire..

2023-11-03 11:00:00

Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



Young explorers will set off with their spotting scopes in search of details of the animals depicted on museum objects. But what kind of bestiary will they encounter?

11 a.m., for 3-6 year-olds (accompanying adult compulsory), included in museum admission. Reservations required.

Los jóvenes exploradores saldrán con sus catalejos en busca de detalles de los animales representados en los objetos del museo. Pero, ¿con qué tipo de bestiario se encontrarán?

A las 11 h, para niños de 3 a 6 años (acompañados obligatoriamente por un adulto), incluido en la entrada al museo. Imprescindible reservar.

Junge Forscher machen sich mit ihrem Fernrohr auf die Suche nach Details von Tieren, die auf den Objekten des Museums abgebildet sind. Aber auf was für ein seltsames Bestiarium werden sie treffen?

Um 11 Uhr, für Kinder von 3-6 Jahren (erwachsene Begleitperson erforderlich), im Museumseintritt inbegriffen. Reservierung erforderlich.

