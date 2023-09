Pomme de reinette, visite 18 mois/3 ans Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Vieux, 2 novembre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Installés confortablement dans la première salle du musée nos tout petits visiteurs découvrent les pommes et autres fruits représentés dans le musée. De la sculpture aux odeurs, goûts, textures et comptines… nous croquerons des pommes avec tous nos sens !.

2023-11-02 10:30:00

Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



Comfortably seated in the first room of the museum, our little visitors discover the apples and other fruits represented in the museum. From sculpture to smells, tastes, textures and rhymes… we’ll munch on apples with all our senses!

Cómodamente sentados en la primera sala del museo, nuestros jovencísimos visitantes descubrirán las manzanas y otras frutas representadas en el museo. Desde la escultura hasta los olores, sabores, texturas y rimas… ¡comeremos manzanas con todos los sentidos!

Bequem im ersten Raum des Museums untergebracht, entdecken unsere ganz kleinen Besucher die Äpfel und andere im Museum dargestellte Früchte. Von der Skulptur bis hin zu Gerüchen, Geschmäckern, Texturen und Abzählreimen… wir knabbern Äpfel mit allen Sinnen!

