Moi ma maison, visite 3-6 ans Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Vieux, 31 octobre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Maison d’hier et d’aujourd’hui.

C’est quoi une maison ? Comment on la construit ? Que fait-on dedans ? Au fur et à mesure des idées émises par les enfants on tente de comprendre ce qu’est une maison…et si les maisons ont toujours été comme ça ?

Au travers des objets du musée, découverte de la maison au Grand Péristyle, maison romaine typique et comparaison avec nos maisons d’aujourd’hui. Cette découverte s’accompagne de la manipulation d’objets de construction : tesselles de mosaïque, tuiles, moellons calcaires.

A 11h, durée : 45 min, compris dans l’entrée du musée. Les enfants doivent impérativement être accompagnés d’un adulte pendant toute la durée de la visite. Les adultes accompagnateurs doivent s’inscrire..

2023-10-31 11:00:00 fin : 2023-10-31 . .

Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



House of yesterday and today.

What is a house? How is it built? What do we do in them? As the children come up with their own ideas, we try to understand what a house is?and if houses have always been like this?

Using objects in the museum, the children discover the house at the Grand Peristyle, a typical Roman house, and compare it with our own homes today. This discovery is accompanied by the handling of construction objects: mosaic tesserae, tiles, limestone rubble.

At 11 a.m., duration: 45 min, included in museum admission. Children must be accompanied by an adult for the duration of the visit. Accompanying adults must register.

Casas de ayer y de hoy.

¿Qué es una casa? ¿Cómo se construyen? ¿Qué hacemos en ellas? Mientras los niños aportan sus propias ideas, intentamos comprender qué es una casa… y si las casas siempre han sido así..

A través de los objetos del museo, descubrimos la casa del Gran Peristilo, una típica casa romana, y la comparamos con nuestras casas de hoy. Este descubrimiento se acompaña de la manipulación de objetos de construcción: teselas de mosaico, azulejos, escombros de piedra caliza.

11:00 h, duración: 45 minutos, incluida en la entrada al museo. Los niños deben ir acompañados de un adulto durante toda la visita. Los acompañantes deben inscribirse.

Haus von gestern und heute.

Was ist ein Haus? Wie wird es gebaut? Was macht man darin? Anhand der Ideen der Kinder versuchen wir zu verstehen, was ein Haus ist und ob Häuser schon immer so waren

Anhand von Museumsobjekten wird das Haus am Großen Peristyl, ein typisches römisches Haus, entdeckt und mit unseren heutigen Häusern verglichen. Diese Entdeckung geht mit der Handhabung von Bauobjekten einher: Mosaiksteinchen, Dachziegel, Kalksteinbruch.

Um 11 Uhr, Dauer: 45 min, im Museumseintritt inbegriffen. Kinder müssen während der gesamten Dauer des Besuchs unbedingt von einem Erwachsenen begleitet werden. Erwachsene Begleitpersonen müssen sich anmelden.

