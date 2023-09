Halloween au musée Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Vieux, 27 octobre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Une découverte de la fête des morts des Romains entre visites, chasse aux fantômes pour les enfants et nocturne exceptionnelle (mise en lumière et spectacles)… rendez-vous dans le monde souterrain des enfers romains !Chasse aux fantômes

En ce jour des morts, les enfants sont invités à aider le musée à se débarrasser de ses fantômes encombrants. En effet, ils se croient tout permis et seul un groupe d’humains pourra les aider à trouver le repos éternel…

À 14h30 et 15h30, à partir de 5 ans (adulte accompagnateur obligatoire), 2 € en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire.Mortelle visite

Revenu du monde des morts des Romains, un squelette vous guide à la découverte des croyances et fêtes romaines autour de la mort… Cet étrange guide revenu du royaume de Pluton,dieu des enfers, est-il un esprit bienveillant ?

À 17h, à partir de 7 ans, 2€ en supplément de l’entrée du musée, réservation obligatoire.Soirée spectacle

Le temps d’une soirée, la Compagnie Millimétrée investit le musée et les sites archéologiques à sa manière. Arts vivants, lumière et déambulations plongeront les lieux dans une ambiance singulière, spectaculaire, entre décalage et poésie.

Une invitation à visiter autrement, et à redécouvrir le musée et le jour des morts, cette fête Romaine si spéciale. Au fil de leur déambulation, à leur rythme, les visiteurs découvrent différentes propositions artistiques au musée et sur les vestiges archéologiques des deux maisons romaines.

Une soirée qui réserve de nombreuses rencontres et surprises !

De 20h00 à 00h00, tout public, conseillé à partir de 7 ans, Gratuit



Horaires, infos pratiques et réservation (obligatoire) sur vieuxlaromaine.fr.

2023-10-27 14:30:00 fin : 2023-10-27 23:59:00

Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



Discover the Roman feast of the dead, with tours, a ghost hunt for children and a special night-time event (lighting and shows)… a visit to the underground world of the Roman underworld! Ghost Hunt

On this Day of the Dead, children are invited to help the museum get rid of its troublesome ghosts. They think they’ve got away with everything, and only a group of humans can help them find eternal rest?

At 2.30pm and 3.30pm, ages 5 and up (accompanying adult compulsory), 2? in addition to museum admission, booking essential.Mortelle visite

Back from the Roman world of the dead, a skeleton guides you through Roman beliefs and celebrations around death… Is this strange guide from the realm of Pluto, god of the underworld, a benevolent spirit?

5pm, ages 7 and up, 2? in addition to museum admission, booking essential.Evening show

For one evening, Compagnie Millimétrée takes over the museum and its archaeological sites. Performing arts, lighting and strolls will plunge the premises into a singular, spectacular atmosphere, a blend of the offbeat and the poetic.

An invitation to visit in a different way, and to rediscover the museum and the Day of the Dead, that special Roman holiday. As they stroll along, at their own pace, visitors discover different artistic proposals in the museum and on the archaeological remains of the two Roman houses.

An evening full of encounters and surprises!

8:00 pm to 12:00 am, open to all, recommended for ages 7 and up, free of charge

Schedules, practical info and booking (compulsory) on vieuxlaromaine.fr

Descubra la fiesta romana de los muertos, con visitas guiadas, una caza de fantasmas para niños y un evento nocturno especial (iluminación y espectáculos)… ¡viaje al mundo subterráneo del inframundo romano! Caza de fantasmas

En este Día de los Muertos, los niños están invitados a ayudar al museo a deshacerse de sus molestos fantasmas. Creen que pueden hacer lo que quieran, y sólo un grupo de humanos puede ayudarles a encontrar el descanso eterno..

A las 14.30 h y a las 15.30 h, a partir de 5 años (acompañamiento de un adulto obligatorio), 2? de entrada al museo, reserva obligatoria.Mortelle visite

De vuelta del mundo romano de los muertos, un esqueleto le guía en el descubrimiento de las creencias y fiestas romanas en torno a la muerte… ¿Es este extraño guía del reino de Plutón, dios de los infiernos, un espíritu benévolo?

17:00 h, niños a partir de 7 años, entrada de 2 euros, reserva obligatoria.Espectáculo nocturno

Durante una noche, la Compagnie Millimétrée se apodera del museo y de los yacimientos arqueológicos a su manera. Artes escénicas, iluminación y vagabundeo sumergirán los yacimientos en una atmósfera singular y espectacular, mezcla de lo insólito y lo poético.

Una invitación a una visita diferente, a redescubrir el museo y el Día de los Muertos, esa fiesta romana tan especial. Al pasear, los visitantes descubrirán una variada oferta artística en el museo y en los restos arqueológicos de las dos casas romanas.

Una velada llena de encuentros y sorpresas

De 20.00 h. a medianoche, abierto al público en general, recomendado a partir de 7 años, gratuito

Horarios, información práctica y reserva (obligatoria) en vieuxlaromaine.fr

Eine Entdeckung des römischen Totenfestes zwischen Besichtigungen, einer Geisterjagd für Kinder und einer außergewöhnlichen Nacht (Beleuchtung und Aufführungen)… Treffpunkt in der Unterwelt der römischen Unterwelt!Geisterjagd

An diesem Tag der Toten sind die Kinder eingeladen, dem Museum zu helfen, seine lästigen Geister loszuwerden. Sie glauben, dass sie sich alles erlauben können, und nur eine Gruppe von Menschen kann ihnen helfen, die ewige Ruhe zu finden?

Um 14:30 und 15:30 Uhr, ab 5 Jahren (erwachsene Begleitperson erforderlich), 2 ? zusätzlich zum Museumseintritt, Reservierung erforderlich.Tödlicher Besuch

Ein Skelett, das aus der Welt der Toten der Römer zurückgekehrt ist, führt Sie durch die römischen Glaubensvorstellungen und Feste rund um den Tod… Ist dieser seltsame Führer, der aus dem Reich von Pluto, dem Gott der Unterwelt, zurückgekehrt ist, ein gutmütiger Geist?

Um 17 Uhr, ab 7 Jahren, 2? zusätzlich zum Museumseintritt, Reservierung erforderlich.Abendveranstaltung

Einen Abend lang bespielt die Compagnie Millimétrée das Museum und die archäologischen Stätten auf ihre Weise. Darstellende Künste, Licht und Wanderungen tauchen die Orte in eine einzigartige, spektakuläre Atmosphäre zwischen Versatzstücken und Poesie.

Eine Einladung, das Museum und den Tag der Toten, diesen besonderen römischen Feiertag, auf andere Weise zu besuchen und wiederzuentdecken. Auf ihrem Spaziergang, in ihrem eigenen Rhythmus, entdecken die Besucher verschiedene künstlerische Angebote im Museum und auf den archäologischen Überresten der beiden römischen Häuser.

Ein Abend, der zahlreiche Begegnungen und Überraschungen bereithält!

Von 20.00 bis 00.00 Uhr, für alle Altersgruppen, empfohlen ab 7 Jahren, Kostenlos

Öffnungszeiten, praktische Infos und Reservierung (obligatorisch) auf vieuxlaromaine.fr

