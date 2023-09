Spectacle : « L’autre voyage d’Ulysse » Et mes ailes Cie Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Vieux, 21 octobre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Théâtre de papier, Musique et Ombres à partir de 5 ans

Ulysse, grand héros de la mythologie grecque, trébuche, tombe à la renverse et se retrouve éjecté

de son histoire. Comment va-t-il se débrouiller pour retrouver le chemin de la maison ?

Egaré au milieu d’un espace inconnu rempli de livres, il se glisse à travers les pages et rencontre

des personnages parfois drôles, parfois inquiétants.

Avec tendresse et humour, les héros de la littérature jeunesse et classique vont le bousculer, le

chahuter mais peut-être aussi le ramener à bon port.

Ce spectacle s’inspire du livre éponyme de Bruno Heitz, de l’Odyssée d’Homère et de tous les

héros et anti-héros de la littérature classique.

La scénographie représente un lit d’enfant qui se transforme rapidement en bateau. Les décors

(pop-up, kirigami…) et les personnages sont en papier blanc car ils surgissent de l’imaginaire

des livres. L’histoire est contée par deux acteurs-musiciens qui utilisent comme techniques de

narration, le théâtre de papier, le théâtre d’ombre, la rétroprojection, la chanson…

Spectacle proposé par la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon..

Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



Paper Theatre, Music and Shadows from 5 years upwards

Ulysses, the great hero of Greek mythology, stumbles, falls backwards and finds himself ejected

from his story. How will he find his way home?

Lost in an unfamiliar space full of books, he slips through the pages and meets characters

sometimes funny, sometimes disturbing characters.

With tenderness and humor, the heroes of children?s and classic literature will jostle and heckle him

but perhaps also bring him back safely.

The show is inspired by Bruno Heitz?s book of the same name, Homer?s Odyssey, and all the heroes and anti-heroes of children?s literature

heroes and anti-heroes of classical literature.

The scenography depicts a crib that quickly transforms into a boat. The sets

(pop-up, kirigami?) and characters are made of white paper, as they emerge from the imagination

of books. The story is told by two actor-musicians, using paper theater, music

the story is told by two actor-musicians who use paper theater, shadow theater, overhead projection and song as their storytelling techniques

Presented by the Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon.

Teatro de papel, música y sombras a partir de 5 años

Ulises, el gran héroe de la mitología griega, tropieza, cae de espaldas y se ve expulsado

de su historia. ¿Cómo encontrará el camino de vuelta a casa?

Perdido en medio de un espacio desconocido lleno de libros, se desliza entre las páginas y conoce a personajes

a veces divertidos, a veces inquietantes.

Con ternura y humor, los héroes de la literatura infantil y clásica lo zarandearán y lo acosarán

pero quizá también le traigan de vuelta sano y salvo.

El espectáculo se inspira en el libro homónimo de Bruno Heitz, en la Odisea de Homero y en todos los héroes y antihéroes de la literatura clásica

héroes y antihéroes de la literatura clásica.

La escenografía representa la cama de un niño que se transforma rápidamente en un barco. Los decorados

(pop-up, kirigami, etc.) y los personajes son de papel blanco, como si surgieran del mundo imaginario de los libros

de libros. La historia la cuentan dos actores-músicos que utilizan el teatro de papel, la música

la historia es contada por dos actores-músicos que utilizan el teatro de papel, el teatro de sombras, la retroproyección y el canto como técnicas de narración

Un espectáculo de la Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon.

Papiertheater, Musik und Schatten ab 5 Jahren

Odysseus, der große Held der griechischen Mythologie, stolpert, fällt rücklings und wird aus

aus seiner Geschichte. Wie soll er es schaffen, den Weg nach Hause zu finden?

Inmitten eines unbekannten Raums voller Bücher verirrt er sich durch die Seiten und begegnet

figuren, die manchmal lustig, manchmal unheimlich sind.

Mit Zärtlichkeit und Humor werden die Helden der Kinderliteratur und der klassischen Literatur ihn herumschubsen, ihn

aber vielleicht bringen sie ihn auch wieder zurück in den sicheren Hafen.

Das Stück basiert auf dem gleichnamigen Buch von Bruno Heitz, der Odyssee von Homer und all den

helden und Antihelden der klassischen Literatur.

Das Bühnenbild stellt ein Kinderbett dar, das sich schnell in ein Schiff verwandelt. Die Kulissen

(Pop-up, Kirigami?) und die Figuren sind aus weißem Papier, denn sie entspringen der Phantasie der Bücher

aus Büchern stammen. Die Geschichte wird von zwei Schauspielern und Musikern erzählt, die als Erzähltechniken das Papiertheater verwenden

papiertheater, Schattentheater, Rückprojektion, Lieder usw. verwenden

Die Aufführung wird von der Communauté de Communes Vallées de l’Orne et de l’Odon angeboten.

