La maison romaine, visite en famille Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Vieux, 1 octobre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Une visite à partager en famille pour découvrir les maisons des Romains.

Du musée aux vestiges de la Maison au grand péristyle, d’observations en manipulations… découvrez comment étaient construites les grandes domus romaines et comment on vivait dedans.

Visite conseillée à partir de 5 ans, adulte accompagnateur obligatoire, durée : 1h30. Réservation obligatoire..

Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



A tour to share with the whole family to discover the houses of the Romans.

From the museum to the remains of the Maison au grand péristyle, from observations to hands-on experiments… discover how the great Roman domus were built and how people lived inside them.

Recommended for ages 5 and up, accompanying adult compulsory, duration: 1h30. Reservations required.

Lleve a toda la familia a un recorrido por las casas romanas.

Del museo a los restos de la Casa del Gran Peristilo, de las observaciones a los experimentos prácticos… descubra cómo se construían las grandes domus romanas y cómo se vivía en su interior.

Recomendado para niños a partir de 5 años, acompañamiento obligatorio de un adulto, duración: hora y media. Imprescindible reservar.

Ein Besuch für die ganze Familie, um die Häuser der Römer zu entdecken.

Vom Museum bis zu den Überresten des Hauses mit dem großen Peristyl, von Beobachtungen bis zu Manipulationen… entdecken Sie, wie die großen römischen Domus gebaut wurden und wie man darin lebte.

Empfohlene Besichtigung ab 5 Jahren, erwachsene Begleitperson erforderlich, Dauer: 1,5 Stunden. Reservierung erforderlich.

