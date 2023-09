Les Soirées Odyssée Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Vieux, 30 septembre 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Deux soirées pour voyager en Méditerranée sur les traces d’Ulysse. Après une petite dégustation romaine, assistez à une projection d’un épisode du documentaire «Dans le sillage d’Ulysse» avec Sylvain Tesson, suivie d’un temps de débat/conférence avec Jean-Baptiste Bonnard (Maître de conférence en histoire ancienne, Université de Caen Normandie).À 19h : ouverture du musée, dégustation romaine, visite libre de l’exposition

«Embarque avec tes héros grecs».À 20h : projection suivie d’un temps d’échange.

Compris dans l’entrée du musée, réservation obligatoireSamedi 30 septembre – Soirée Odyssée #1 – En mer avec Ulysse

Assistez à la projection du premier épisode du documentaire «Dans le

sillage d’Ulysse». À bord d’un voilier, Sylvain Tesson nous guide sur les pas d’Ulysse en empruntant la géographie de l’Odyssée imaginée au début du XXème siècle par Victor Bérard. Ce premier épisode débute tout naturellement à Troie et nous emmènera à la découverte des Cicones et du célèbre cyclope Polyphème…

À la suite de cette projection, Jean-Baptiste Bonnard propose un temps d’échange avec le public

sur les connaissances géographiques qu’avaient les Grecs de la mer et ce qu’ils en tiraient pour

leur pratique de la navigation ainsi que leurs “représentations” de la mer, leur imaginaire marin…

Samedi 14 octobre – Soirée Odyssée #2 – Les femmes dans la mythologie

Découvrez le dernier épisode du documentaire «Dans le sillage d’Ulysse» qui nous fait vivre les

dernières aventures d’Ulysse avant son retour à Ithaque et notamment ses rencontres avec deux

femmes, Calypso et Nausicaa…

À la suite de cette projection, Jean-Baptiste Bonnard propose un temps d’échange avec le public

sur la place des femmes dans la mythologie grecque en s’appuyant sur l’histoire d’Ulysse mais

également sur celles de Thésée et de Jason….

2023-09-30 19:00:00 fin : 2023-09-30 . .

Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



Two evenings of Mediterranean travel in the footsteps of Ulysses. After a Roman tasting, enjoy a screening of an episode of the documentary « Dans le sillage d?Ulysse » with Sylvain Tesson, followed by a discussion/lecture with Jean-Baptiste Bonnard (Senior Lecturer in Ancient History, Université de Caen Normandie).7pm: museum opening, Roman tasting, free tour of the « Embarque avec tes héros grecs » exhibition

« At 8pm: screening followed by discussion.

Saturday, September 30 – Odyssey Evening #1 – At sea with Ulysses

Attend the screening of the first episode of the documentary « In Ulysses?

wake of Ulysses ». Aboard a sailboat, Sylvain Tesson guides us in the footsteps of Ulysses, following the geography of the Odyssey imagined at the beginning of the 20th century by Victor Bérard. This first episode naturally begins in Troy, and takes us on a journey to discover the Cicones and the famous Cyclops Polyphemus…

Following the screening, Jean-Baptiste Bonnard will invite the audience to discuss

on the Greeks? geographical knowledge of the sea and what they drew from it for their navigational

their navigation practices, as well as their ?representations? of the sea, their marine imaginary…

Saturday, October 14 – Odyssey Evening #2 – Women in mythology

Discover the final episode of the documentary « In the wake of Ulysses », which takes us through

adventures of Ulysses before his return to Ithaca, including his encounters with two

calypso and Nausicaa…

Following the screening, Jean-Baptiste Bonnard will lead a discussion with the audience

on the place of women in Greek mythology, drawing on the story of Ulysses as well as

of Theseus and Jason…

Dos veladas para recorrer el Mediterráneo tras las huellas de Ulises. Tras una degustación de romanos, proyección de un episodio del documental « Dans le sillage d’Ulysse » con Sylvain Tesson, seguida de un coloquio-conferencia con Jean-Baptiste Bonnard (Profesor titular de Historia Antigua, Universidad de Caen Normandía).A las 19:00 h: apertura del museo, degustación de romanos, visita libre de la exposición « Embarque avec tes héros grecs » (« Embarque con sus héroes griegos »)

» A las 20:00 h: proyección seguida de un coloquio.

Sábado 30 de septiembre – Velada Odisea nº 1 – En el mar con Ulises

Asista a la proyección del primer episodio del documental « Tras la estela de Ulises »

tras la estela de Ulises ». A bordo de un velero, Sylvain Tesson nos guía tras las huellas de Ulises, siguiendo la geografía de la Odisea imaginada a principios del siglo XX por Victor Bérard. Este primer episodio comienza naturalmente en Troya y nos lleva a descubrir las Cicones y el famoso cíclope Polifemo…

Tras la proyección, Jean-Baptiste Bonnard invitará al público a debatir

sobre el conocimiento geográfico que los griegos tenían del mar y lo que de él extraían para su navegación

sus representaciones del mar, su imaginario marino…

Sábado 14 de octubre – Velada Odisea nº 2 – Las mujeres en la mitología

Descubra el último episodio del documental « Siguiendo la estela de Ulises », que nos lleva a través de las aventuras de Ulises antes de..

aventuras de Ulises antes de su regreso a Ítaca, y en particular sus encuentros con

calipso y Nausicaa…

Tras la proyección, Jean-Baptiste Bonnard dirigirá un debate con el público

sobre el lugar de la mujer en la mitología griega, basándose en la historia de Ulises, así

pero también las historias de Teseo y Jasón…

Zwei Abende, um auf den Spuren von Odysseus durch das Mittelmeer zu reisen. Nach einer kleinen römischen Kostprobe sehen Sie eine Episode des Dokumentarfilms « Dans le sillage d’Ulysse » mit Sylvain Tesson, gefolgt von einer Diskussionsrunde mit Jean-Baptiste Bonnard (Dozent für Alte Geschichte, Universität Caen Normandie).19 Uhr: Öffnung des Museums, römische Kostprobe, freier Besuch der Ausstellung

« Um 20 Uhr: Filmvorführung mit anschließendem Austausch.

Im Museumseintritt inbegriffen, Reservierung erforderlichSamstag, 30. September – Odyssee-Abend #1 – Mit Odysseus auf See

Sehen Sie sich die erste Episode des Dokumentarfilms « Im Sog von Odysseus » an

kielwasser des Odysseus ». Sylvain Tesson führt uns an Bord eines Segelschiffs auf den Spuren von Odysseus und folgt dabei der Geographie der Odyssee, die Anfang des 20. Jahrhunderts von Victor Bérard erdacht wurde. Die erste Episode beginnt ganz natürlich in Troja und führt uns zu den Cikonen und dem berühmten Zyklopen Polyphem…

Im Anschluss an die Vorführung bietet Jean-Baptiste Bonnard dem Publikum die Möglichkeit, sich über folgende Themen auszutauschen

über die geografischen Kenntnisse der Griechen über das Meer und was sie daraus für ihre Seefahrt ableiteten

sie werden auch ihre Vorstellungen vom Meer und ihre maritime Vorstellungswelt kennenlernen…

Samstag, 14. Oktober – Odyssee-Abend #2 – Frauen in der Mythologie

Entdecken Sie die letzte Episode des Dokumentarfilms « Im Kielwasser des Odysseus », der uns die folgenden Ereignisse zeigt

odysseus’ letzte Abenteuer vor seiner Rückkehr nach Ithaka und insbesondere seine Begegnungen mit den beiden

frauen, Calypso und Nausikaa…

Im Anschluss an die Vorführung bietet Jean-Baptiste Bonnard eine Diskussionsrunde mit dem Publikum an

über die Stellung der Frau in der griechischen Mythologie anhand der Geschichte von Odysseus, aber auch von Theseus

sowie auf die Geschichten von Theseus und Jason.

