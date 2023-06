Projection en plein air : Icare Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Vieux, 9 août 2023, Vieux.

Vieux,Calvados

Et si le temps d’un week-end vous plongiez dans la Normandie d’il y a 2000 ans, au moment de la guerre des Gaules ?

Visitez le camp gaulois et le camp romain, assistez aux entrainements et à la bataille ! Les artisans vous feront quant à eux découvrir la vie quotidienne et les savoir-faires.

Enfin, une pause à la taverne vous permettra de déguster quelques spécialités des Romains..

2023-08-09 à 22:00:00 ; fin : 2023-08-09 . .

Musée et sites archéologiques de Vieux-la-Romaine Route de Feuguerolles

Vieux 14930 Calvados Normandie



Why not spend a weekend in Normandy 2000 years ago, during the Gallic War?

Visit the Gallic camp and the Roman camp, and watch the training and the battle! You’ll also discover the daily life and skills of craftsmen.

Finally, take a break at the tavern to sample some of the Romans’ specialties.

¿Por qué no pasar un fin de semana en Normandía hace 2000 años, en la época de la Guerra de las Galias?

Visite el campamento galo y el campamento romano, y asista a los entrenamientos y a las batallas En cuanto a los artesanos, le mostrarán cómo se desarrollaba su vida cotidiana.

Por último, haga una pausa en la taberna para degustar las especialidades romanas.

Wie wäre es, wenn Sie an einem Wochenende in die Normandie vor 2000 Jahren eintauchen würden, zur Zeit des Gallischen Krieges?

Besuchen Sie das gallische und das römische Lager, sehen Sie beim Training zu und erleben Sie die Schlacht! Die Handwerker ihrerseits werden Ihnen das Alltagsleben und das Know-how näher bringen.

Bei einer Pause in der Taverne können Sie schließlich einige Spezialitäten der Römer probieren.

Mise à jour le 2023-06-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité