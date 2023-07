Visite guidée sur la Préhistoire dans l’Indre Musée et site archéologiques d’Argentomagus Saint-Marcel, 16 septembre 2023, Saint-Marcel.

Visite guidée sur la Préhistoire dans l’Indre 16 et 17 septembre Musée et site archéologiques d’Argentomagus

Un guide vous fera faire un voyage de plus d’un million d’années et vous fera découvrir comment s’est formé la vallée de la Creuse dès le début du Quaternaire et où les premiers hommes se sont installés, laissant derrière eux de nombreux débris et outils.

Les visiteurs découvriront ainsi la Préhistoire dans l’Indre durant le Paléolithique avec la reconstitution de la hutte de Lavaud (près d’Eguzon), les nombreux outillages lithiques et osseux…

Musée et site archéologiques d’Argentomagus Les Mersans, 36200 Saint-Marcel Saint-Marcel 36200 Indre Centre-Val de Loire 02 54 24 47 31 http://www.argentomagus.fr https://www.facebook.com/museeArgentomagus Musée archéologique construit sur des vestiges monumentaux gallo-romains. L’agglomération gallo-romaine s’est développée à partir de l’ancien oppidum gaulois du plateau des Mersans qui devient dès le Ier siècle de notre ère, un centre politique, économique et religieux (forum, basilique, bâtiments commerciaux, fontaine, thermes, théâtre…). Jardin romain. Le Musée d’Argentomagus véhicule l’image d’une archéologie à la portée de tous. Les espaces sont ponctués de nombreuses reconstitutions depuis la préhistoire jusqu’à l’époque gallo-romaine.

Les fouilles archéologiques révèlent chaque année de nouvelles connaissances sur la ville enfouie : rues, quartiers, forum, basilique, théâtre… SNCF / A20

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T16:30:00+02:00 – 2023-09-16T17:10:00+02:00

2023-09-17T16:30:00+02:00 – 2023-09-17T17:10:00+02:00

Musée Argentomagus