Journées Européennes du Patrimoine Musée et site archéologique de Saint-Romain-en-Gal – Vienne Saint-Romain-en-Gal, 16 septembre 2023, Saint-Romain-en-Gal.

Saint-Romain-en-Gal,Rhône

Le musée et sites gallo-romains de Saint-Romain-en-Gal vous accueillent gratuitement et vous offrent une programmation jouant les correspondances entre passé et présent..

2023-09-16 10:00:00 fin : 2023-09-17 18:00:00. .

Musée et site archéologique de Saint-Romain-en-Gal – Vienne Route Départementale 502

Saint-Romain-en-Gal 69560 Rhône Auvergne-Rhône-Alpes



The Saint-Romain-en-Gal museum and Gallo-Roman sites are open to visitors free of charge, and offer a program that plays on the links between past and present.

El museo y los yacimientos galo-romanos de Saint-Romain-en-Gal están abiertos gratuitamente a los visitantes y ofrecen un programa de actos que juega con los vínculos entre el pasado y el presente.

Das Museum und die gallo-römischen Stätten von Saint-Romain-en-Gal empfangen Sie kostenlos und bieten Ihnen ein Programm, das mit den Entsprechungen zwischen Vergangenheit und Gegenwart spielt.

Mise à jour le 2023-09-14 par Rhône Tourisme