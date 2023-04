« Mât de Misène, la navigation à rames dans l’Antiquité romaine » Musée et site archéologique d’Argentomagus Saint-Marcel Catégories d’Évènement: Indre

Saint-Marcel

« Mât de Misène, la navigation à rames dans l'Antiquité romaine » Samedi 13 mai, 19h00, 21h00 Musée et site archéologique d'Argentomagus

Un guide vous fera découvrir l'histoire et la diversité de la marine romaine : ports et ouvrages exceptionnels, piraterie, mythologie et croyances, commerce maritime…

Musée et site archéologique d'Argentomagus
Les Mersans 36200 Saint-Marcel

Situé sur un plateau dominant la Creuse, le site vous propose d'entreprendre un voyage de plus d'1 million d'années qui vous guidera des portes de la Préhistoire à la fin de l'époque romaine. Les vestiges préhistoriques sont présentés de façon chronologique, et ceux de la période gallo-romaine de manière thématique. Reconstitutions en grandeur nature, films, vidéo, animations audiovisuelles et maquettes rythment la visite, conçue pour un public de non-spécialistes.

2023-05-13T19:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

2023-05-13T21:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:30:00+02:00 ©Musée du Bardo – Tunis

