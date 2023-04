Penser la Nature Musée et Parc Buffon Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Penser la Nature Musée et Parc Buffon, 13 mai 2023, Montbard. Penser la Nature Samedi 13 mai, 10h00, 14h00, 19h00 Musée et Parc Buffon Cette refonte du parcours permanent du musée, labellisée « exposition d’intérêt national », nous entraîne dans l’histoire de l’histoire naturelle. Les quelques 600 spécimens réunis sont autant d’invitations à voyager à travers l’histoire des sciences et à s’interroger sur le rapport que nous entretenons avec la nature Musée et Parc Buffon Rue du Parc 21500 Montbard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté 03 80 92 50 42 http://www.musee-parc-buffon.fr Le Musée et Parc Buffon propose un parcours à travers l’histoire des sciences, des cabinets de curiosité aux premiers Muséums, en s’attachant à deux personnalités nées à Montbard : Georges-Louis Leclerc, comte de Buffon (1707-1788) et Louis Jean-Marie Daubenton (1716-1800). Deux salles d’exposition temporaire proposent, en lien avec les collections du musée, une découverte de l’héritage artistique et scientifique des deux célèbres naturalistes. Le Parc Buffon Aménagé par le naturaliste Buffon entre 1733 et 1742, ce parc est intimement lié à l’histoire du château des ducs de Bourgogne sur lequel il est construit. Classé Monument Historique en 1947, ce jardin historique et ses quatorze terrasses offrent une vue remarquable sur la vallée de la Brenne. Le naturaliste y fît également bâtir son cabinet de travail, petit édifice qui renferme le souvenir de la monumentale Histoire naturelle Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

