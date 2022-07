Conférence « Projet Buffon2022 : Revivez une révolution astronomique » Musée et Parc Buffon de Montbard Montbard Catégories d’évènement: Côte-d'Or

Montbard

Conférence « Projet Buffon2022 : Revivez une révolution astronomique » Musée et Parc Buffon de Montbard, 17 septembre 2022, Montbard. Conférence « Projet Buffon2022 : Revivez une révolution astronomique » Samedi 17 septembre, 17h00 Musée et Parc Buffon de Montbard

Entrée libre

Emeric Falize, astrophysicien, nous révèlera tout l’intérêt qu’il porte aux expériences audacieuses de Buffon sur l’âge de la Terre, premières expériences d’astromimétisme. Musée et Parc Buffon de Montbard rue du parc 21500 Montbard Montbard 21500 Côte-d’Or Bourgogne-Franche-Comté

03 80 92 50 57 http://www.musee-parc-buffon.fr http://www.facebook.com/museesitebuffon Parc Buffon : ancien Château des ducs de Bourgogne

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-09-17T17:00:00+02:00

2022-09-17T18:30:00+02:00 CEA

