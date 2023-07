Visitez un Palais Musée Musée et Palais de la Régence Ensisheim, 16 septembre 2023, Ensisheim.

Visitez un Palais Musée 16 et 17 septembre Musée et Palais de la Régence Entrée libre

Accès gratuit durant tout le week-end au musée de la Régence. Le musée et le Palais de la Régence vous ouvrent leurs portes de 14h00 à 17h30 samedi et dimanche.

Venez découvrir la plus ancienne météorite d’Europe dont on a observé la chute et conservé la masse principale au musée de la Régence.

On estime son âge à 4.55 milliards d’années, plus que notre propre planète Terre ! Découvrez son incroyable histoire et comment sa chute a été à l’origine d’une bataille entre le Saint-Empire Romain Germanique et la France.

Vous n’êtes pas au bout de vos surprises, car le musée de la Régence conserve un autre objet d’une grande rareté dans sa section archéologique : le plus ancien crâne retrouvé en France ayant eu une double trépanation et datant de – 7000 ans. Une prouesse technique à l’époque du silex ! Conservé au musée, depuis sa découverte en 1996, sur le site des Octrois d’Ensisheim, il présente des particularités médicales exceptionnelles pour l’époque.

Musée et Palais de la Régence Place de l’Église, 68190 Ensisheim Ensisheim 68190 Haut-Rhin Grand Est 03 89 26 49 54 http://www.ville-ensisheim.fr Possession des Habsbourg, Ensisheim est devenue, en 1341, capitale du landgraviat autrichien de Haute-Alsace.

Le palais de la Régence, instance aux multiples compétences instaurée par l’empereur Maximilien Ier, fut construit entre 1535 et 1545. Il constitue un ensemble cohérent d’une très belle architecture Renaissance. La salle du Conseil surmonte la halle ouverte. Après avoir été un temps hôtel de ville, le bâtiment abrite un musée consacré à l’histoire de la ville.

Installé dans le Palais de la Régence édifié au XVIe siècle par les Habsbourg, le musée présente trois fabuleuses collections : une section archéologique principalement axée sur la période du néolithique, une section historique qui retrace l’évolution de la Ville d’Ensisheim au cours des siècles (sans oublier la fameuse météorite tombée en 1492) et enfin, un espace qui présente l’histoire des mines de potasse en Alsace.

Après deux années de fermeture pour cause de travaux, le musée est entré dans l’ère du 2.0 avec plusieurs innovations multimédias. Il propose aussi gratuitement aux enfants à partir de 7 ans de découvrir l’histoire d’Ensisheim avec le livret de jeu « C’est mon carnet de musée ! ».

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

