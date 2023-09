Atelier Gyotaku, estampage à l’encre sur poisson de porcelaine de Shuling Liu Musée et jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 16 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Atelier Gyotaku, estampage à l’encre sur poisson de porcelaine de Shuling Liu 16 et 17 septembre Musée et jardins Cécile Sabourdy Gratuit. Entrée libre.

L’artiste Shuling Liu s’est profondément imprégnée du monde de la mer, de ses récits et de ses traditions. Certaines nous sont proches, comme le tissage de filet de pêche, d’autres plus lointaines comme le gyotaku japonais : couvrir un poisson frais d’encre de chine et l’estamper sur papier de riz, pour garder trace de ce bijou que nous offre la mer.

Shuling vous invite à expérimenter avec elle le gyotaku. Mais sur l’étal de son marché, le poisson que vous choisirez est en porcelaine, moulé avec une délicatesse et un respect infinis.

Musée et jardins Cécile Sabourdy 2 rue du musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 67 73 https://www.museejardins-sabourdy.fr/ Les musée et jardins Cécile Sabourdy s’attachent à présenter et faire découvrir les pratiques naïves, brutes et singulières. Entouré de ses jardins, l’ancien presbytère du XVIIe siècle est devenu un lieu d’exploration, d’expérimentation et de découverte d’artistes hors-les-normes.

Arts naïfs, bruts et singuliers sont mis en lumière dans une ambiance conviviale et décomplexée ! Le musée propose à l’année des activités, animations, spectacles et ateliers pour enfants. Plusieurs jardins complètent agréablement la visite : jardin des simples, jardin de fraîcheur, jardin conservatoire, et permettent d’agréables pauses pique-nique ou détente à l’ombre des grands arbres. Parking. Aire de pique-nique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T15:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:00:00+02:00

2023-09-17T15:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Matéo Clausse – Shuling Liu