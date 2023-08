Visite « rurex » : exploration inédite du bourg de Vicq-sur-Breuilh Musée et jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 16 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Visite « rurex » : exploration inédite du bourg de Vicq-sur-Breuilh 16 et 17 septembre Musée et jardins Cécile Sabourdy

Découvrez l’histoire du bourg de Vicq-sur-Breuilh à travers les yeux du musée Cécile Sabourdy, installé depuis 2014 en plein cœur du village.

Ce projet culturel ambitieux a permis le sauvetage de l’ancien presbytère datant du XVIIe siècle, qui menaçait de s’écrouler. 9 ans après l’ouverture au public, l’établissement obtient l’appellation « musée de France » par le ministère de la Culture ! Quels autres projets nous réserve le musée dans le futur ? Venez le découvrir en explorant les lieux aux alentours de ce bâtiment à l’architecture étonnante, en compagnie d’une médiatrice.

Au programme de cette visite du patrimoine, l’exploration d’espaces laissés à l’abandon et un voyage dans le temps avec des anecdotes sur le commerce du vin (chais), de café et sur une ferme du XVIIIe en plein cœur du bourg, puis un bon dans le futur avec les projets d’extension du musée.

Musée et jardins Cécile Sabourdy 2 rue du musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Les musée et jardins Cécile Sabourdy s'attachent à présenter et faire découvrir les pratiques naïves, brutes et singulières. Entouré de ses jardins, l'ancien presbytère du XVIIe siècle est devenu un lieu d'exploration, d'expérimentation et de découverte d'artistes hors-les-normes.

Arts naïfs, bruts et singuliers sont mis en lumière dans une ambiance conviviale et décomplexée ! Le musée propose à l’année des activités, animations, spectacles et ateliers pour enfants. Plusieurs jardins complètent agréablement la visite : jardin des simples, jardin de fraîcheur, jardin conservatoire, et permettent d’agréables pauses pique-nique ou détente à l’ombre des grands arbres. Parking. Aire de pique-nique.

2023-09-16

2023-09-17

