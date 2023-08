Visite libre du musée : trois expositions, trois univers, trois mondes Musée et jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 16 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Découvrez les 3 expositions lors des Journées européennes du patrimoine :

– « Les Ostensibles, tout ce qui brille », où vous pourrez admirer des reliquaires du XVIIe et XIXe siècle, en collaboration avec l’office de tourisme de Magnac-Bourg et la maison du Père Castor à Meuzac (expositions à voir sur ces sites également ! ).

– « Réminiscences, Eva Lallement » vous présente 80 œuvres d’une peintre-cuisinière à l’univers humble et puissant, en collaboration avec 6 musées de France et 15 prêteurs particuliers.

– « Voyage dans mon coquillage » est une installation par l’artiste-céramiste Shu Ling Liu.

Musée et jardins Cécile Sabourdy 2 rue du musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 67 73 https://www.museejardins-sabourdy.fr/ Les musée et jardins Cécile Sabourdy s’attachent à présenter et faire découvrir les pratiques naïves, brutes et singulières. Entouré de ses jardins, l’ancien presbytère du XVIIe siècle est devenu un lieu d’exploration, d’expérimentation et de découverte d’artistes hors-les-normes.

Arts naïfs, bruts et singuliers sont mis en lumière dans une ambiance conviviale et décomplexée ! Le musée propose à l’année des activités, animations, spectacles et ateliers pour enfants. Plusieurs jardins complètent agréablement la visite : jardin des simples, jardin de fraîcheur, jardin conservatoire, et permettent d’agréables pauses pique-nique ou détente à l’ombre des grands arbres. Parking. Aire de pique-nique.

