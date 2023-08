Recette de cuisine, science et art de la main : la restauration d’un tableau vieux de 300 ans ! Musée et jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 16 septembre 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Recette de cuisine, science et art de la main : la restauration d’un tableau vieux de 300 ans ! 16 et 17 septembre Musée et jardins Cécile Sabourdy Gratuit. Sur inscription. Horaires à retrouver sur le site du musée. Durée : 1h.

Partez à la rencontre d’un maître en la matière et découvrez les secrets du métier de restaurateur de tableaux anciens avec la présentation du tableau du retable datant du XVIIIe siècle, tout juste réinstallé dans l’église de Vicq-sur-Breuilh.

Recette de cuisine sur-mesure, science et art de la main, la restauration d’œuvre d’art est plus technique qu’il n’y parait. Comment s’y prend-t-on pour restaurer un tableau vieux de 300 ans aux dimensions gigantesques ? Quelle est l’histoire de ce retable aux allures naïves ?

Toutes les réponses à vos questions lors de cette visite inédite !

Musée et jardins Cécile Sabourdy 2 rue du musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 67 73 https://www.museejardins-sabourdy.fr/ [{« type »: « email », « value »: « contact@museejardins-sabourdy.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05 55 00 67 73 »}] Les musée et jardins Cécile Sabourdy s’attachent à présenter et faire découvrir les pratiques naïves, brutes et singulières. Entouré de ses jardins, l’ancien presbytère du XVIIe siècle est devenu un lieu d’exploration, d’expérimentation et de découverte d’artistes hors-les-normes.

Arts naïfs, bruts et singuliers sont mis en lumière dans une ambiance conviviale et décomplexée ! Le musée propose à l’année des activités, animations, spectacles et ateliers pour enfants. Plusieurs jardins complètent agréablement la visite : jardin des simples, jardin de fraîcheur, jardin conservatoire, et permettent d’agréables pauses pique-nique ou détente à l’ombre des grands arbres. Parking. Aire de pique-nique.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T17:30:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:30:00+02:00

©MJCS 2023