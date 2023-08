Des pas, des signes, des sons – danser avec les plantes Musée et jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh, 26 août 2023, Vicq-sur-Breuilh.

spectacle déambulant Des pas, des signes des sons

imaginé par les compagnies Aurora – Illusia et Le Grand Atelier, vous invite à la rêverie et à l’immersion au cœur du végétal avec une captation inédite de son langage : les vibrations émises par les plantes enregistrées et transposées en musique sans l’intervention d’instrument, puis mises en mouvement par la chorégraphe Gisèle Gréau !

Conteuse et danseuses s’entrecroisent et créent un lien original avec la flore des jardins du musée. Vous entendrez le chant de la rose, l’histoire de la violette, du bouleau ou du ginkgo. Une promenade pleine de surprises pour les oreilles et les yeux !

> Gratuit, sur réservation auprès du musée au 05 55 00 67 73 ou via contact@museejardins-sabourdy.fr

Musée et jardins Cécile Sabourdy Rue Chauvaud, 87260 Vicq-sur-Breuilh Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 (0)5 55 00 67 73 https://www.museejardins-sabourdy.fr/ [{« link »: « mailto:contact@museejardins-sabourdy.fr »}] Les Musée & Jardins Cécile Sabourdy s’attachent à présenter et faire découvrir les pratiques naïves, brutes et singulières. Parking, aire de pique-nique.

