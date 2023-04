Spectacle « Des pas, des signes, des sons » (danser avec les plantes) des compagnies Illusia et Gréau Musée et jardins Cécile Sabourdy, 4 juin 2023, Vicq-sur-Breuilh.

Spectacle « Des pas, des signes, des sons » (danser avec les plantes) des compagnies Illusia et Gréau Dimanche 4 juin, 16h00 Musée et jardins Cécile Sabourdy Spectacle gratuit (de préférence réserver vos places).

« Des pas, des signes, des sons »

Danser avec les plantes

Conteuse et danseurs entre-croisent leurs univers, tissent des relations multiples pour créer un lien original avec la flore du jardin, les espaces du jardin. Les sons des arbres et des plantes et trois contes seront leur source d’inspiration.

Vous pourrez entendre le chant de la rose, l’histoire de la violette, du bouleau ou du ginkgo. Vos yeux étonnés suivront la danse articulée de la rose géante ou le petit morceau de séquoia qui se transforme en oiseau. Une promenade pleine de surprises pour les oreilles et les yeux.

Dans l’amphithéâtre de verdure des jardins du Musée venait assister à ce spectacle nouvellement créé et présenté en avant première.

Spectacle annulé (et reporté sur une autre date) si le temps est pluvieux.

Musée et jardins Cécile Sabourdy 2 rue du Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh, Haute-Vienne Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne 05 55 00 67 73 Depuis 2014, les Jardins Cécile Sabourdy s'épanouissent autour de ce musée d'Art Naïf et Brut. Ils défendent des méthodes d'entretien respectueuses de la faune et de la flore indigènes, accueillant volontiers toutes sortes d'insectes et d'oiseaux. Un parcours libre mène du Jardin des Simples, où croissent plantes médicinales et aromatiques, au Grand Jardin qui abrite un espace de culture consacré à la conservation de graines anciennes, en collaboration avec l'association 1001 semences limousines.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-04T16:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:00:00+02:00

