Parcours musical (participatif) Musée et jardins Cécile Sabourdy, 3 juin 2023, Vicq-sur-Breuilh. Parcours musical (participatif) 3 et 4 juin Musée et jardins Cécile Sabourdy De 14h à 18h les instruments sont accessibles en autonomie // les deux horaires de 30 minutes sont accompagnés par une musicienne. Parcours musical (participatif) Lise vous propose une balade dans les jardins en créant des sons à partir de petits instruments percussifs et d’élements naturels : ouvrir grand ses oreilles, se (re)connecter aux sons des jardins et accompagner la musique du vivant (de 15h30 à 16h et de 17h à 17h30).

WEEK-END MUSICAL (en autonomie)

Tout le weekend des instruments sont à disposition du public pour vous permettre une mise en sons des jardins du Musée… (hang, moulin de rivière*, arrosoir chantepleure…). Musée et jardins Cécile Sabourdy 2 rue du Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh, Haute-Vienne Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 67 73 https://museejardinscecilesabourdy.wordpress.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 00 67 73 »}] Depuis 2014, les Jardins Cécile Sabourdy s’épanouissent autour de ce musée d’Art Naïf et Brut. Ils défendent des méthodes d’entretien respectueuses de la faune et de la flore indigènes, accueillant volontiers toutes sortes d’insectes et d’oiseaux. Un parcours libre mène du Jardin des Simples, où croissent plantes médicinales et aromatiques, au Grand Jardin qui abrite un espace de culture consacré à la conservation de graines anciennes, en collaboration avec l’association 1001 semences limousines. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T15:30:00+02:00 – 2023-06-03T16:00:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T17:30:00+02:00 mconte©

