Ateliers détente et écoute de la nature Musée et jardins Cécile Sabourdy, 3 juin 2023, Vicq-sur-Breuilh. Ateliers détente et écoute de la nature Samedi 3 juin, 14h00 Musée et jardins Cécile Sabourdy Gratuit. Sur réservation : de 14h à 15h ou de 16h à 17h et en accès libre de 15h à 16h et de 17h à 18h. Ateliers détente et écoute de la nature Trager® et Mentastics® https://tragerfrance.com/ De 14h à 18h le samedi 3 juin 2023 Venez participer à une exploration des jardins du musée, en mouvement, en détente et en souplesse. Catherine et Claudine nous donnent des clefs pour être à l’écoute de nous-mêmes, des autres et de la nature qui nous entoure. Trager, poésie, musique : des espaces de rencontre entre vibrations artistiques et connexion à soi et au monde Citation de Milton Trager : « Tout mouvement suit la courbe ondulatoire d’une vague. Les mouvements Trager créent des vagues dont la résonance se propage à travers le corps et qui ont pour effet d’alléger autant le corps que l’esprit. » Pour faire une séance de 45 minutes en groupe : Seulement sur réservation : de 14h à 15h ou de 16h à 17h Pour tester : Catherine et Claudine pourront vous accompagner dans la détente et répondre à vos questions de 15h à 16h et de 17h à 18h. Musée et jardins Cécile Sabourdy 2 rue du Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh, Haute-Vienne Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne 05 55 00 67 73 https://museejardinscecilesabourdy.wordpress.com/ [{« type »: « phone », « value »: « 05 55 00 67 73 »}] [{« link »: « https://tragerfrance.com/ »}] Depuis 2014, les Jardins Cécile Sabourdy s’épanouissent autour de ce musée d’Art Naïf et Brut. Ils défendent des méthodes d’entretien respectueuses de la faune et de la flore indigènes, accueillant volontiers toutes sortes d’insectes et d’oiseaux. Un parcours libre mène du Jardin des Simples, où croissent plantes médicinales et aromatiques, au Grand Jardin qui abrite un espace de culture consacré à la conservation de graines anciennes, en collaboration avec l’association 1001 semences limousines. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

