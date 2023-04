Atelier « Bâtons de paroles » (atelier créatif) Musée et jardins Cécile Sabourdy Vicq-sur-Breuilh Catégories d’Évènement: Haute-Vienne

Atelier « Bâtons de paroles » (atelier créatif) Musée et jardins Cécile Sabourdy, 3 juin 2023, Vicq-sur-Breuilh. Atelier « Bâtons de paroles » (atelier créatif) 3 et 4 juin Musée et jardins Cécile Sabourdy gratuit // atelier en continu // le dimanche pas d’atelier de 16h à 17h pendant le spectacle « des pas des signes des sons » Atelier « Bâtons de paroles » (atelier créatif) En lien direct avec l’exposition « Infime Infinie », les médiatrices du musée vous propose un atelier plastique abordant la démarche artistique de Serge Pey.

À travers la peinture, le dessin ou la gravure, il sera question de fixer sur des bâtons « de parole », un réseau de signes, de lignes, de mots (extraits poétiques de Serge Pey ou de l’invention de chacun) pour tenter d’évoquer, comme lui, les échos de voix souterraines, enfouies dans les méandres du temps.

Les bâtons seront plantés dans les jardins du Musée, pour devenir l’un des jalons d’une œuvre collective. Musée et jardins Cécile Sabourdy 2 rue du Musée Cécile Sabourdy, 87260 Vicq-sur-Breuilh, Haute-Vienne Vicq-sur-Breuilh 87260 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 55 00 67 73 https://museejardinscecilesabourdy.wordpress.com/ Depuis 2014, les Jardins Cécile Sabourdy s’épanouissent autour de ce musée d’Art Naïf et Brut. Ils défendent des méthodes d’entretien respectueuses de la faune et de la flore indigènes, accueillant volontiers toutes sortes d’insectes et d’oiseaux. Un parcours libre mène du Jardin des Simples, où croissent plantes médicinales et aromatiques, au Grand Jardin qui abrite un espace de culture consacré à la conservation de graines anciennes, en collaboration avec l’association 1001 semences limousines. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-06-03T14:00:00+02:00 – 2023-06-03T17:30:00+02:00

2023-06-04T17:00:00+02:00 – 2023-06-04T18:00:00+02:00 sergepey©

