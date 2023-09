JEP 2023 – Visite du musée et jardin de Souvigny Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny Souvigny, 16 septembre 2023, Souvigny.

Souvigny,Allier

Découvrez le musée de Souvigny et ses riches collections de sculptures dont la colonne du zodiaque, unique au monde, ainsi que son exposition temporaire

« Trésor d’un prieuré clunisien », et le jardin à la française du prieuré..

2023-09-16 fin : 2023-09-17 . .

Musée et Jardin du Prieuré de Souvigny Place Aristide Briand

Souvigny 03210 Allier Auvergne-Rhône-Alpes



Discover the Musée de Souvigny and its rich collection of sculptures, including the world’s only Zodiac Column, as well as its temporary exhibition « Treasure of a Cluniac Priory », and the priory’s French garden

« and the priory?s formal garden.

Descubra el Museo de Souvigny y su rica colección de esculturas, entre las que destaca la Columna del Zodiaco, única en el mundo

« y el jardín formal del priorato.

Entdecken Sie das Musée de Souvigny mit seiner reichen Skulpturensammlung, darunter die weltweit einzigartige Zodiakussäule, sowie die Sonderausstellung

« Trésor d’un prieuré clunisien » (Schatz eines Cluniazenserpriorats) und den französischen Garten des Priorats.

