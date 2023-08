Jardin archéologique Musée et jardin archéologique Béruges Catégories d’Évènement: Béruges

Vienne Jardin archéologique Musée et jardin archéologique Béruges, 16 septembre 2023, Béruges. Jardin archéologique 16 et 17 septembre Musée et jardin archéologique Gratuit. Entrée libre. Le jardin archéologique abrite des voûtes gallo-romaines, un musée lapidaire et les traces du « murus gallicus » qui définissait l’oppidum gaulois.

La visite peut libre ou commentée.

Vous pourrez aussi voir le petit jardin antique qui s’y trouve avec ses rosiers anciens. Musée et jardin archéologique Mairie de 86190 Béruges – Place de l’Église, 86190 Béruges Béruges 86190 Vienne Nouvelle-Aquitaine 05 49 53 32 54 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T14:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T14:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 Détails Catégories d’Évènement: Béruges, Vienne Autres Lieu Musée et jardin archéologique Adresse Mairie de 86190 Béruges - Place de l'Église, 86190 Béruges Ville Béruges Departement Vienne Lieu Ville Musée et jardin archéologique Béruges latitude longitude 46.567276;0.205973

Musée et jardin archéologique Béruges Vienne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beruges/