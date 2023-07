Visite commentée du Château de Dourdan Musée et château de Dourdan Dourdan Catégories d’Évènement: Dourdan

Essonne Visite commentée du Château de Dourdan Musée et château de Dourdan Dourdan, 16 septembre 2023, Dourdan. Visite commentée du Château de Dourdan 16 et 17 septembre Musée et château de Dourdan Visite commentée du Château de Dourdan, depuis les fossés du monument du XIIIème siècle.

Durée : 30 minutes Musée et château de Dourdan Place du Général-de-Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France 01 64 59 66 83 http://www.mairie-dourdan.fr Le château du XIIIe siècle construit par Philippe-Auguste et achevé vers 1222 pour protéger les abords de Paris succède à un premier édifice de bois datant d’Hugues Capet. En Ile-de-France, Dourdan est l’une des seules forteresses du XIIIe siècle qui ait conservé l’essentiel de ses structures. Symbole du pouvoir royal, le donjon est de forme circulaire à trois niveaux. C’est un remarquable exemple d’architecture militaire, aux belles voûtes d’ogives. Le musée municipal a été aménagé dans un ancien grenier à sel du XVIIIe siècle construit par le marquis de Verteillac. RER C Dourdan / N20 / A10 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

© François Poche

