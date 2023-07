Exposition temporaire « Dourdan et des peintres, une palette d’artistes » Musée et château de Dourdan Dourdan Catégories d’Évènement: Dourdan

Essonne Exposition temporaire « Dourdan et des peintres, une palette d’artistes » Musée et château de Dourdan Dourdan, 16 septembre 2023, Dourdan. Exposition temporaire « Dourdan et des peintres, une palette d’artistes » 16 et 17 septembre Musée et château de Dourdan Consacrée aux collections de peintures anciennes du musée, dont la chronologie s’étend du XVIIIe au XXe siècle, l’exposition rend compte des œuvres signées d’artistes – peintres, dessinateurs ou architectes – liés à la ville de Dourdan. Si certains sont natifs ou résidents, d’autres l’ont esquissée et nous laissent un témoignage vif d’intérêt. Les œuvres exposées ne se limitent pas aux seules vues de la ville mais intéressent l’ensemble de leurs parcours, des influences, des courants artistiques auxquels ils se rattachent.

Des paysages, des vues d’architectures mais encore des portraits dévoilent le talent de peintres, de dessinateurs et d’architectes liés à Dourdan.

Ainsi sont mis à l’honneur des figures d’artistes, telles Louis Signy, Sophie Gareau Demetz, Marie-Gabrielle Capet portraitiste de la famille Demetz, Aline Boulian, Emmanuel Zamor, Pierre Gandon, Jean Vernholes, Henri-Gabriel Gautruche, Robert Chailloux. Musée et château de Dourdan Place du Général-de-Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France 01 64 59 66 83 http://www.mairie-dourdan.fr Le château du XIIIe siècle construit par Philippe-Auguste et achevé vers 1222 pour protéger les abords de Paris succède à un premier édifice de bois datant d’Hugues Capet. En Ile-de-France, Dourdan est l’une des seules forteresses du XIIIe siècle qui ait conservé l’essentiel de ses structures. Symbole du pouvoir royal, le donjon est de forme circulaire à trois niveaux. C’est un remarquable exemple d’architecture militaire, aux belles voûtes d’ogives. Le musée municipal a été aménagé dans un ancien grenier à sel du XVIIIe siècle construit par le marquis de Verteillac. RER C Dourdan / N20 / A10 Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

