Animation d’histoire vivante avec l’association Virges Armes 16 et 17 septembre Musée et château de Dourdan Entrée libre

En relation avec l’exposition temporaire « Dourdan et des peintres, une palette d’artistes », la compagnie Virges Armes interprètera des scènes d’histoire vivante autour des thèmes de la photographie, du naturalisme et de la peinture de paysages à l’aube du XXème siècle.

Cette animation s’inspire de plusieurs tableaux issus des collections du Musée et de travaux de peintres naturalistes. Parmi les reconstituants figureront le propriétaire du château et ses invités, peintres et photographes. Sur place, seront pris puis développés des clichés sur verre et des tirages sur papier, selon les procédés techniques en vogue à la fin du siècle. Ils serviront ensuite de modèles aux artistes qui, dès lors, réaliseront leurs oeuvres à l’huile ou l’aquarelle, en plein air et au grand public.

Musée et château de Dourdan Place du Général-de-Gaulle 91410 Dourdan Dourdan 91410 Essonne Île-de-France 01 64 59 66 83 http://www.mairie-dourdan.fr Le château du XIIIe siècle construit par Philippe-Auguste et achevé vers 1222 pour protéger les abords de Paris succède à un premier édifice de bois datant d’Hugues Capet. En Ile-de-France, Dourdan est l’une des seules forteresses du XIIIe siècle qui ait conservé l’essentiel de ses structures. Symbole du pouvoir royal, le donjon est de forme circulaire à trois niveaux. C’est un remarquable exemple d’architecture militaire, aux belles voûtes d’ogives. Le musée municipal a été aménagé dans un ancien grenier à sel du XVIIIe siècle construit par le marquis de Verteillac. RER C Dourdan / N20 / A10

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00

© Virges Armes