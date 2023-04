À la découverte du musée Estrine Musée Estrine Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

À la découverte du musée Estrine

Samedi 13 mai, 18h00
Musée Estrine, Saint-Rémy-de-Provence

Maximum 25 participants pour la visite Découverte à 19H. Réservation recommandée à reservations@musee-estrine.fr

Dans le cadre de la Nuit Européenne des musées 2023, le musée Estrine propose une visite commentée « Découverte » accessible à tous : l'histoire et l'architecture du musée ainsi qu'une immersion dans les différentes expositions en cours. (de 19H à 20H).

À 18H, les élèves de CP / CE1 de l'école Louise Michel des Paluds de Noves raconteront leurs expériences des oeuvres de la collection du musée par le prisme de leurs propres travaux, réalisés dans le cadre du dispositif « La classe, l'oeuvre ! »

Musée Estrine
8 rue Estrine, 13210 Saint-Rémy-de-Provence
Bouches-du-Rhône, Provence-Alpes-Côte d'Azur
04 90 92 34 72
http://www.ateliermuseal.net
reservations@musee-estrine.fr

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T21:00:00+02:00

