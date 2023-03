Concerts au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône

Saint-Rémy-de-Provence

Concerts au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh, 2 avril 2023, Saint-Rémy-de-Provence . Concerts au Musée Estrine 8 Rue Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

2023-04-02 18:00:00 – 2023-04-02

Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine

Saint-Rémy-de-Provence

Bouches-du-Rhône . 10 10 EUR Dimanche 19 février – 18h. Tarif : 10.€

Concert de Concerto Soave Fête Galante, ou Les Caprices de l’Amour

en partenariat avec le festival Mars en baroque

Réservation en ligne sur saison-concerto.mapado.com



Dimanche 2 avril – 18h. Tarif : 12€

À la découverte du bandonéon

Concert de Yvonne Hahn

en partenariat avec Musicades des Alpilles



Dimanche 7 mai – 18h30. Tarif : 13€

Concert du quartet Au fil des cordes

en partenariat avec Jazz à Saint Rémy Le musée Estrine organise des concerts de musique en partenariat avec les associations Jazz à Saint Rémy, Musicades des Alpilles et le festival Mars en baroque. +33 4 90 92 34 72 Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence

dernière mise à jour : 2023-03-13 par

Détails Catégories d’Évènement: Bouches-du-Rhône, Saint-Rémy-de-Provence Autres Lieu Saint-Rémy-de-Provence Adresse Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Musée Estrine, Centre d'Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Ville Saint-Rémy-de-Provence Departement Bouches-du-Rhône Tarif Lieu Ville Musée Estrine, Centre d'Interprétation Vincent van Gogh 8 Rue Estrine Saint-Rémy-de-Provence

Concerts au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh 2023-04-02 was last modified: by Concerts au Musée Estrine Musée Estrine, Centre d’Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence 2 avril 2023 8 Rue Estrine Musée Estrine Bouches-du-Rhône Centre d'Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence Centre d'Interprétation Vincent van Gogh Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône Musée Estrine

Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône