Démonstrations Culinaires / Dégustations Musée Escoffier de l’Art Culinaire Villeneuve-Loubet Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes

Villeneuve-Loubet

Démonstrations Culinaires / Dégustations Musée Escoffier de l’Art Culinaire, 13 mai 2023, Villeneuve-Loubet. Démonstrations Culinaires / Dégustations Samedi 13 mai, 18h00 Musée Escoffier de l’Art Culinaire Entrée libre Pour cette 19ème édition, le Musée Escoffier de l’Art Culinaire vous propose de vivre une expérience gourmande, « un Show cooking » animé par les Disciples Escoffier de la Délégation Riviera Côte d’Azur, Corse, Monaco. ​Au programme, sur place, démonstrations & dégustations en continu :

– Eric Brujan, chef exécutif du Méridien Nice, vous présentera ses quenelles de poisson avec bisque de homard

– Tristan Cucchiarini, fondateur de Daqi Gourmet, réalisera l’une des recettes locales traditionnelles : des panisses

– Cédric Duranti, professeur de cuisine au Lycée technique et hôtelier de Monaco, vous présentera sa « croustade d’œufs brouillés Argenteuil »

– Daniel Haouidec, ancien professeur de cuisine au Lycée hôtelier Jeanne & Paul Augier de Nice, vous fera goûter une recette créée par le Chef Escoffier : « Les Fraises Sarah Bernhardt »

– Louis Néron, Chef Pâtissier et glacier niçois, vous fera saliver avec sa glace à la pâte à tartiner

– Yves Terrillon, Chef spécialiste – La Cuisine des Fleurs (Antibes), vous préparera des « beignets de fleurs d’Acacia »

– Georges Viklovszki, Chef de cuisine à la retraite, vous rafraîchira avec sa soupe de concombre. L’événement aura lieu de 18h à 23h (l’entrée du Musée sera gratuite à partir de 18h, dernière entrée à 22h15). Musée Escoffier de l’Art Culinaire 3, rue Auguste Escoffier, 06270 Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet 06270 Alpes-Maritimes Provence-Alpes-Côte d’Azur 04 93 20 80 51 http://www.musee-escoffier.com https://fr-fr.facebook.com/MuseeEscoffierdelArtCulinaire/ Maison Natale d’Auguste Escoffier en plein coeur du village de Villeneuve-Loubet Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T23:00:00+02:00 ©Fondation Auguste Escoffier

Détails Catégories d’évènement: Alpes-Maritimes, Villeneuve-Loubet Autres Lieu Musée Escoffier de l'Art Culinaire Adresse 3, rue Auguste Escoffier, 06270 Villeneuve-Loubet Ville Villeneuve-Loubet Departement Alpes-Maritimes Age max 99 Lieu Ville Musée Escoffier de l'Art Culinaire Villeneuve-Loubet

Musée Escoffier de l'Art Culinaire Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/villeneuve-loubet/

Démonstrations Culinaires / Dégustations Musée Escoffier de l’Art Culinaire 2023-05-13 was last modified: by Démonstrations Culinaires / Dégustations Musée Escoffier de l’Art Culinaire Musée Escoffier de l'Art Culinaire 13 mai 2023 Musée Escoffier de l'Art Culinaire Villeneuve-Loubet Villeneuve-Loubet

Villeneuve-Loubet Alpes-Maritimes