Spectacle : « La véritable histoire d’Ulysse » Dimanche 17 septembre, 16h00 Musée Ernest-Cognacq Gratuit. Sur inscription.

Découvrez le spectacle de rue historico participatif par la compagnie Coyote Minute.

Vous allez découvrir la véritable épopée d’Ulysse ! Tant de choses à découvrir, à imaginer, voire à jouer …

L’histoire d’Ulysse,t out le monde connait et pourtant personne n’est vraiment capable de la raconter, tant de choses ont été dites, mais la vérité a-t-elle été révélée ? Pénélope est-elle vraiment la femme dévouée qui attend patiemment son époux ?

Le célèbre maitre de conférence Pierre-Marc Lévêquede Rimolly, spécialiste Es Grèce, vient présenter une conférence théâtralisée pour rétablir la vérité sur l’incroyable épopée d’Ulysse . Attention, il n’hésitera pas a interpeller collègues et spectateurs pour mieux illustrer ses propos !

Musée Ernest-Cognacq 13 avenue Victor-Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 09 21 22 http://www.musee-ernest-cognacq.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 09 21 22 »}] Composé d’un hôtel particulier datant de la fin du XVe et d’une aile contemporaine, le musée Ernest Cognacq présente des collections d’art et d’histoire de l’île de Ré. Parc de stationnement (aux pied de la citadelle Vauban, à 150m). Jardins accessibles gratuitement.

2023-09-17T16:00:00+02:00 – 2023-09-17T17:00:00+02:00

©Coyote Minute