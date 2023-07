« Les pêches miraculeuses » : une visite sur les pêches miraculeuses de l’île de Ré Musée Ernest-Cognacq Saint-Martin-de-Ré, 16 septembre 2023, Saint-Martin-de-Ré.

« Les pêches miraculeuses » : une visite sur les pêches miraculeuses de l’île de Ré 16 et 17 septembre Musée Ernest-Cognacq Gratuit. Sur inscription.

Les pêches miraculeuses sur l’île de Ré sont au centre de cette visite guidée proposée à l’occasion des Journées européennes du patrimoine.

Musée Ernest-Cognacq 13 avenue Victor-Bouthillier, 17410 Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 09 21 22 http://www.musee-ernest-cognacq.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 09 21 22 »}] Composé d’un hôtel particulier datant de la fin du XVe et d’une aile contemporaine, le musée Ernest Cognacq présente des collections d’art et d’histoire de l’île de Ré. Parc de stationnement (aux pied de la citadelle Vauban, à 150m). Jardins accessibles gratuitement.

©Collections musée Ernest Cognacq