Conférence « Au bagne, d’Albert Londres » Musée Ernest Cognacq Saint-Martin-de-Ré, 13 mai 2023, Saint-Martin-de-Ré.

Conférence « Au bagne, d’Albert Londres » Samedi 13 mai, 18h00 Musée Ernest Cognacq Entrée libre, inscription par téléphone

Conférence par Philippe Collin, auteur et essayiste spécialisé sur les bagnes coloniaux de Guyane et de Nouvelle-Calédonie

En 1923, le journaliste Albert Londres raconte le bagne de Guyane à travers une série d’articles publiés dans Le Petit Parisien. Son travail a un tel retentissement qu’il contribuera à la fermeture du bagne en 1938. Découvrez l’histoire de cette enquête et de son auteur.

Musée Ernest Cognacq 13 avenue Victor Bouthillier, 17410, Saint-Martin-de-Ré Saint-Martin-de-Ré 17410 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine 05 46 09 21 22 http://www.musee-ernest-cognacq.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 46 09 21 22 »}] Situé au cœur de la ville et des fortifications Vauban, à proximité du port, le musée se compose d’une aile contemporaine qui abrite le parcours de visite, d’un hôtel particulier Renaissance et de jardins aménagés à la française.

2023-05-13T18:00:00+02:00 – 2023-05-13T19:30:00+02:00

©Atelier Albert Londres – Fonds Le Chevallier