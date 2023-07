Visite du musée éphémère Marcel Proust Musée éphémère Marcel Proust Illiers-Combray Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir

Illiers-Combray Visite du musée éphémère Marcel Proust Musée éphémère Marcel Proust Illiers-Combray, 16 septembre 2023, Illiers-Combray. Visite du musée éphémère Marcel Proust 16 et 17 septembre Musée éphémère Marcel Proust Entrée à 3 €, gratuit pour les – de 18 ans. Nombre d’entrées limité à 30 personnes en même temps Musée éphémère installé dans une belle demeure bourgeoise depuis janvier 2022 en remplacement de la maison de tante Léonie fermée pour travaux.

2 salles d’expositions avec les dernières acquisitions de la société des Amis de Marcel Proust. Reconstitution à l’identique de 2 chambres, celle de la tante et celle de l’enfant.

Présence de la lanterne magique!

Une belle librairie. Musée éphémère Marcel Proust 19 rue de Chartres 28120 Illiers-Combray Illiers-Combray 28120 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire 02 37 24 30 97 https://amisdeproust.fr Musée éphémère comprenant 2 salles d’exposition, les chambres reconstituées à l’identique de l’enfant et de la tante. Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-16T11:00:00+02:00 – 2023-09-16T18:00:00+02:00

2023-09-17T11:00:00+02:00 – 2023-09-17T18:00:00+02:00 @ Société des Amis de Marcel Proust et des Amis de Combray Détails Catégories d’Évènement: Eure-et-Loir, Illiers-Combray Autres Lieu Musée éphémère Marcel Proust Adresse 19 rue de Chartres 28120 Illiers-Combray Ville Illiers-Combray Departement Eure-et-Loir Lieu Ville Musée éphémère Marcel Proust Illiers-Combray

Musée éphémère Marcel Proust Illiers-Combray Eure-et-Loir https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/illiers-combray/