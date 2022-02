Musée éphémère : l’histoire technologique et humaine de la DGA et l’ENSTA Bretagne Les Ateliers des Capucins,29200 Brest Brest Catégories d’évènement: Brest

Aux Ateliers des Capucins, dans ce lieu historique de la construction navale, l’exposition de 500 m² organisée autour de 8 îlots thématiques et animée par des experts présentera des documents d’archives ainsi que du matériel (maquettes de navires, drones navals, moyens d’essais, équipements d’exploration marine…) illustrant les métiers et les formations d’ingénieurs. Plongés dans cet environnement, les visiteurs seront invités à voyager dans le temps pour découvrir les grandes innovations de l’ingénierie de défense navale, leurs évolutions et leurs perspectives. L’exposition est organisée dans le cadre des 60 ans de la DGA et des 50 ans de l’ENSTA Bretagne. Ateliers des Capucins à Brest. Entrée sur présentation du pass vaccinale. Port du masque obligatoire

