2022-09-17 – 2022-09-18

Lors de cet événement exceptionnel, venez découvrir des maquettes de dinosaures robotisées complètement autonomes. Un spectacle en « live show » qui va impressionner petits et grands ! Vous pourrez aussi y admirer une grand collection d'ossements et de squelettes ainsi qu'une galerie thématique « Les géants de l'âge de glace », au sein de laquelle vous retrouverez Manny le Mammouth, Diego, le tigre à dents de sabre ainsi que de nombreux autres mammifères de l'ère du Pléistocène. +33 3 89 46 80 00

